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今日 04:00 國際財經 中國財經

WSJ:中美最快5月底簽署貿易協議

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《華爾街日報》引述消息報道，中美為下一輪經貿談判初步定出時間表，安排新一輪面對面會談，兩國談判代表計劃在5月底或6月初，舉行貿易協議簽署儀式。

報道稱，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)暫定於本月29日的一周訪問北京，財長努欽(Steven Mnuchin)也會同行；中國副總理劉鶴則於5月6日的一周到訪華盛頓。

此外，美國政府官員表示，總統特朗普計劃在5月底訪問日本。全國廣播公司(NBC)報道，北京關注特朗普訪日之行，可能有機會與國家主席習近平舉行峰會。

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