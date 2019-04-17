中國財經

發改委近日下發關於徵求意見稿，擬開展家電「以舊換新」活動，對新型綠色、智能化家電產品，給予不高於產品價格13%的補貼，單台上限800元人民幣。

同時，國家將推動新型綠色、智能化家電產品更新消費，包括加快彩電等產品研發，豐富4K超高清視頻內容，創新電視互動節目。全面實現彩電的網絡化服務，加快推進彩電智能化應用，增強雙向人機交互功能。

另外，鼓勵家電企業及經銷商搭建起高效的分銷營運網絡，進一步支持綠色智能家電發展；鼓勵智慧家居跨行業應用試點，以及完善產品和服務標準。