中國財經

內地首季經濟增長略勝預期，人民幣兌美元走強，在岸價(CNY)創7周的新高，收漲215點子，升穿6.69關口，高見6.6828。

人民幣兌美元在岸價收報6.6858，較上日下午4時30分收報6.7073，升215點子或0.32%；較晚上11時30分最後成交價6.7128，走強270點子。

離岸價(CNH)亦突破6.69，高見6.6824，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.6857，在岸價報6.6892。

官方今日開出的中間價報6.7110，較上日中間價6.7097，下調13點子或0.02%。

交易員指出，最新出爐的中國首季GDP和工業增速等宏觀數據均強於預期，人民幣經濟基本面明顯改善，這也帶動非美貨幣反彈，美元承壓小幅下行，離岸價強勢亦助力提升在岸價，但能否打破之前的窄幅上落還需進一步觀察。

另有交易員認為，近期中國金融市場開放強化股滙債聯動，人民幣外滙對宏觀數據的反應亦更為直接，優於預期的首季GDP數據提振離岸做好人民幣信心，另外降準預期弱化等因素也幫助穩定人民幣。

國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)21.34萬億元人民幣，按年增長6.4%，略高於市場預期的升6.3%，增速與去年第四季相同，比去年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點。