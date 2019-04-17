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今日 16:53 中國財經

中國首季GDP勝預期 政策加碼必要性降

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中國第一季經濟開局良好，略勝市場預期，分析認為，得益於較大力度的逆周期政策，中國經濟已初步企穩，可持續性尚待觀察，而貨幣政策或進入觀察期，短期政策加碼必要性下降，降準的可能性不大。

國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP) 21.34萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.4%，增速與去年第四季相同。

首季規模以上工業增加值按年增長6.5%，高於市場預期增5.6%；全國固定資產投資增6.3%，符合市場預期；社會消費品零售總額升8.3%，符合市場預期。

單計3月，工業增加值增長8.5%，創下2014年7月以來最高水平；社會消費品零售總額升8.7%，亦創去年9月以來的新高。

中原銀行王軍指出，首季經濟可以說是開局良好，初步扭轉去年底以來市場過度悲觀的心理預期。短期經濟企穩主要得益於較大力度的逆周期調節措施。今年實現經濟增長的預期目標和六穩態勢仍面臨較大壓力和較多挑戰，仍然要重視眾多不確定性給經濟運行帶來的下行壓力。

交通銀行稱，政策已經在起效果，短期來看繼續加力寬鬆的可能性不大、必要性也不強，但也不會馬上收緊，畢竟經濟剛出現復甦的苗頭。預計後續政府可能會在財政支出進度和地方專項債券的發行規模和節奏上有所把控，未來貨幣政策會進入一個觀察期或者平靜期。

西南證券表示，隨着去年末以來寬鬆政策不斷加碼，首季數據顯示經濟已經呈現出企穩態勢，但另一方面，政策無意推動經濟獲得過高增速，隨着經濟企穩，財政、貨幣等政策均可能出現回撤，短期內人行不大可能降準。

國泰君安指出，目前寬信用發力快於預期、經濟增速也企穩，預計人行年內毋須減息，對於降準次數的預期也由3至4次下調至1至2次，短期內無降準可能。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，經濟運行保持在合理區間，應該說是很不容易的。世界經濟的預期並不是太好，但中國發展預期在改善。

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