中國財經

內地傳媒引述華為輪值董事長徐直軍稱，華為不造車，將聚焦ICT(訊息和通訊)技術，幫助車企造好車。徐直軍指出，華為致力於成為面向智能網聯汽車的增量部件供應商。

徐直軍表示，華為做汽車業務是有邊界的，汽車行業原有的部件華為不會去做，而未來出現新的增量部件華為會去做。他說：「我們跟BAT做的也不一樣，他們是軟件，我們更多是部件和平台。」

另外，徐直軍認為，隨着汽車產業與ICT產業的深度融合，智能網聯電動汽車正在成為人類社會新的革命性發展引擎，其影響遠遠超出兩個行業本身。