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今日 10:28 中國財經

內地第一季GDP增6.4% 勝預期

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中國第一季經濟增長勝預期，國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)21.34萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.4%，增速與去年第四季相同，比去年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

分產業看，第一產業增加值8769億元，按年增長2.7%；第二產業增加值8.23萬億元，增長6.1%；第三產業增加值12.23萬億元，增長7%。

今年首季規模以上工業增加值按年增長6.5%，高於市場預期增5.6%，增速比首兩月加快1.2個百分點，比上年同期回落0.3個百分點。3月規模以上工業增加值按年增長8.5%，遠高於預期增長5.9%，比首兩個月加快3.2個百分點；按月增長1%。

內地首季發電量1.67萬億千瓦時，按年升4.2%。3月發電量5698億千瓦時，按年增長5.4%。

首季度全國固定資產投資10.19萬億元，按年增長6.3%，符合市場預期，增速比首兩月加快0.2個百分點，比上年同期回落1.2個百分點。

第一季社會消費品零售總額9.78萬億元，按年增長8.3%，符合市場預期，增速比首兩月加快0.1個百分點，比上年同期回落1.5個百分點。3月社會消費品零售總額按年增長8.7%，勝預期增長8.4%。

國統局表示，總的來看，首季國民經濟繼續運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。但也要看到，全球經濟增長和國際貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，國內結構性矛盾仍比較突出，改革發展任務艱巨，經濟下行壓力猶存。

下階段，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央經濟工作會議精神和政府工作報告決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，充分調動各方面積極性，狠抓各項政策落實落地，保持經濟運行在合理區間，扎實推動經濟邁向高質量發展。

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