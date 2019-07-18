中國財經

中國第一季國內生產總值(GDP)今日出爐，市場預料將進一步放緩至6.3%，但從3月單月數據，預計工業、投資和消費均有改善，經濟企穩的跡象或開始顯現。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

招商證券表示，受基建投資需求和房地產投資需求改善的推動，預計固定資產投資增速延續改善的趨勢，1至3月增速為6.3%。投資需求的改善有助於供給側的擴張，但受3月會期的影響，預計3月工業增速小幅反彈至5.6%。

招商證券稱，第一季度數據顯示國內經濟仍處於探底過程中，尤其是工業增速整體弱於去年同期及去年四季度水平，第一季度國內經濟增長將繼續回落，預計GDP按年增速為6.3%。

中金預測，第一季度實際GDP按年增速放緩至6.3%。雖然第一季GDP按年增速可能放緩，但與2018年四季度相比、總需求增長的環比走勢可能不再惡化、出現早期企穩跡象。

國泰君安表示，一季度投資較為強勁，對沖了貿易等帶來的下行壓力，且金融市場交易活躍度改善明顯對GDP增速也有提振，預計一季度增速6.4%。預計3月工業增加值增速將回升至6.1%；固定資產投資增速將上升至6.4%；3 月在食品價格增速加快、及房地產銷售好轉帶動相關消費下，社會零售銷售增速或提升至8.4%。

交通銀行金融研究中心則指出，第一季度增長動能偏弱，當前經濟仍有下行壓力，預計首季經濟增速下降至6.2%，為應對經濟放緩壓力，實現穩就業、穩增長及穩預期的宏觀調控效果，宏觀政策逆周期調節持續發力。