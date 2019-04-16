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今日 18:20 中國財經

寶馬於中國召回36萬輛汽車

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據國家市場監督管理總局官網顯示，華晨寶馬及寶馬(中國)備案召回計劃，決定自年8月30日起，召回36萬輛汽車，因涉及高田氣囊缺失。

華晨寶馬召回2014年1月2日至2017年10月16日期間生產的多款國產華晨寶馬，合共27.29萬輛。而寶馬(中國)則召回2000年4月5日至2018年2月21日期間生產的多款進口寶馬，合計8.71萬輛。

召回車輛主要是安全氣囊裝配了高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器，存在安全隱患。華晨寶馬及寶馬(中國)將為召回的車輛免費更換氣囊氣體發生器。

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