中國財經

中國財政部公布，今年首季全國財政收入運行平穩，中央和地方收入均保持小幅增長，宏觀經濟運行總體保持平穩。

首季，全國一般公共預算收入按年增長6.2%，一般公共預算支出增長15%。

財政部國庫司副巡視員李大偉稱，首季全國財政收入增速整體保持在合理區間，表明經濟運行保持平穩、穩中有進；製造業、金融、房地產等5個重點行業稅收按年增長10.9%；非稅收入整體保持增長，但涉及降費政策的收入持續減少。

李大偉表示，相信隨着企業負擔明顯減輕，宏觀經濟運行穩定性增強等，全年財政收入增長預期目標有望實現。