中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10927點，升52點或0.48%。

台股今早高開30點，其後反覆向上，以全日最高位收市，連續第二日上升；其中，機電股升0.76%，塑化股升0.22%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要是跟隨內地股市的漲勢，以及蘋果概念股走高，推動台股向好。

個股方面，鴻海董事長郭台銘今早表示，這兩天會決定是否參選總統。這是他對外首次透露有意參選2020年總統大選。鴻海今日升0.67%。

重磅股聯發科漲1.18%，大立光漲2.28%，台積電升0.59%。