中國財經

上證指數午後維持升幅逾1%。

上證指數現報3213點，漲35點或1.12%，最高見3219點，漲41點或1.31%，成交2002.72億元(人民幣．下同)。

深成指現報10120點，升66點或0.66%，最高見10132點，升78點或0.78%，成交2441.93億元。

滬深300指數報4029點，漲53點或1.35%；創業板指數報1666點，跌不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，金融、有色金屬股漲逾2%；煤炭、水泥股漲逾1%；化工、鋼鐵、石油股靠穩；電力、房地產股則偏軟。