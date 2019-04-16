中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌1點。

上證指數現報3176點，跌1點或0.04%，最低見3153點，跌24點或0.77%，成交1197.07億元(人民幣．下同)。

深成指現報10015點，跌38點或0.38%，低見9928點，挫125點或1.25%，成交1531.18億元。

滬深300指數報3978點，升2點或0.07%；創業板指數報1649點，挫17點或1.03%。

各板塊個別發展，房地產、電力股挫逾1%；有色金屬股則漲近3%；煤炭股漲逾1%；水泥、石油、鋼鐵、化工、金融股靠穩。