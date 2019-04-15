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今日 13:19 中國財經

滬指午後續漲逾1%

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上證指數午後維持升幅逾1%。

上證指數現報3222點，漲33點或1.06%，最高見3253點，漲65點或2.05%，成交2350.02億元(人民幣．下同)。

深成指現報10218點，漲85點或0.85%，高見10365點，漲232點或2.3%，成交2744.78億元。

滬深300指數報4033點，漲45點或1.13%；創業板指數報1698點，升3點或0.19%。

各板塊普遍走強，半新股漲逾4%；金融股漲逾2%；石油、煤炭、水泥、房地產、有色金屬股漲逾1%；鋼鐵、化工、電力股亦靠穩。

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