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大馬東海岸鐵路據報5月復工

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馬來西亞和中國達成協議，將恢復建造東海岸鐵路(ECRL)，成本減少至440億林吉特(約848億港元)，據外電報道稱，項目預計將於5月復工。而負責工程的中交建(01800)同意退還部分已預付的31億林吉特款項。

馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，5億林吉特將於日內退還，另外5億林吉特將於一個月內歸還。

馬來西亞是於上周五(12日)與中國正式達成協議，雙方同意重新合作大馬東海岸鐵路的建設計劃，其中最初兩階段的建築費用將減至440億林吉特，比原先的655億林吉特大減近三分之一。

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