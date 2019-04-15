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今日 11:43 中國財經

中國對愛立信啟動反壟斷調查

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中國國家市場監管總局近日突擊檢查瑞典電訊設備商愛立信(Ericsson)北京辦公室，正式啟動反壟斷調查。這是繼美國晶片製造商高通(Qualcomm)後，中國在知識產權領域發起的第二次反壟斷調查。

內地媒體報道指出，由於相關企業對愛立信在中國知識產權許可業務提出投訴，國家市場監管總局近日啟動對愛立信相關許可業務的調查。據稱，5G時代即將到來，愛立信掌握大量專利，中國手機製造商必須採取行動降低成本壓力。

愛立信已證實上述消息，並表示公司將全力配合此次調查，在調查進行期間不會再做進一步評論。

報道稱，目前還不清楚國家市場監管總局對愛立信調查關注的具體問題。但此前，業內已有傳出多家手機廠商舉報，投訴愛立信在3G和4G標準必要專利(SEP)許可市場存在違反「反壟斷法」的行為。

作為全球最大的電子製造業基地，中國每年生產約19億支手機，約佔全球總量90%。但由於中國流動通訊產業起步較晚，大部分2G、3G及4G標準必要專利集中在高通、愛立信、諾基亞(Nokia)等外企手中。

在2013年中國智能手機產業崛起之初，由於長期被高通的高額專利費壓制，中國手機廠商集體向國家發改委投訴高通涉嫌濫用市場支配地位。其後，發改委啟動對高通反壟斷調查，2015年責令高通停止違法行為並處以約10億美元的罰款。

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