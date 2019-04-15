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中美貿易談判繼續取得進展，據報在關於將中國限制產業補貼作為貿易協議的一個條件上，美國立場有軟化跡象。

路透引述了解中美貿易談判情況的消息人士報道，為爭取在未來一個月左右的時間達成協議，美國談判代表軟化了在削減補貼方面的立場，轉而專注於他們認為更容易達成要求的其他領域，意味着美國在貿易磋商的一個核心目標上面後退。報道指出，工業補貼問題非常棘手，因其與中國政府的工業政策交織在一起。

消息人士談及工業補貼的問題時表示，不會不提這問題，但對其描述不會非常詳細或具體。