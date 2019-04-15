中國財經

人行原調查統計司司長盛松成表示，2018年以來的逆周期宏觀調控政策時滯偏長，但已經接近尾聲；近期降準的必要性下降，此後降準與否仍需進一步觀察，目前貨幣供應量開始回升、流動性較為充裕。

盛松成接受內地《第一財經》訪問時指出，過去政策時滯沒有像這一次這麼長，從去年4月央行降準置換MLF到現在已有一年，即使從多項政策邊際開始放鬆的去年8月算起，至今年2月已有半年多的時間，主要經濟、金融數據尚未有明顯回升，尤其是金融數據因去槓桿等政策而回升得特別慢。直到今年3月，金融指標才出現明顯好轉。

他認為，此次時滯較長，因去年全球經濟遭遇貿易不確定性等衝擊，拖累中國經濟增長回升；從由投資向消費驅動的增長模式轉型過程中，消費的替代效應還無法完全取代投資；去年民營企業的波動較大，而民營經濟是整個經濟體系中的重要組成部分。

不過，盛松成判斷，政策時滯接近尾聲。貿易緊張局勢趨於緩和；隨着支持民營經濟的各項政策密集出台，民營企業的增加值按年增速從去年8月起穩步回升，今年首兩個月增速上升至8.3%；此外，隨着去槓桿取得一定成效，未來在符合監管要求和風險防控的前提下，將適當保留表外融資。從去年11月起，委託貸款、信託貸款、未貼現銀行承兌滙票等表外融資的收縮速度開始趨緩。

隨着3月金融數據大幅反彈，他稱，就目前的經濟數據而言，降準的必要性下降，但仍需要進一步觀察未來的變化。