今日 09:32
中國財經
人民幣兌美元中間價報6.7112，較上日(12日)中間價上調108點子或0.16%。
中間價較上日下午4時30分收市6.7145，高33點子；較當晚11時30分夜盤收市6.7048，低64點子。
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李海潮
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陳致強
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財富管理
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