訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:17 中國財經 國際財經

德國:5G建設沒理由排除華為

放大圖片

德國電訊監管機構發出至今最明確的訊號，表明該國5G網絡建設不會排除華為。

英國《金融時報》報道，儘管美國出於安全原因對德國猛烈施壓，要求封殺華為，但德國聯邦網絡局(Bundesnetzagentur)局長Jochen Homann表示，該局立場是，任何設備供應商，包括華為都不應被排除在外。

美國一再敦促歐洲各國禁止華為基礎設施進入其5G網絡，稱中國可能會利用華為技術從事間諜活動或網絡破壞。Jochen Homann回應指，該局尚未獲得對華為不利的任何具體指示。

該局上月發起了5G頻譜拍賣，競逐經營5G網絡牌照的4家運營商德國電訊(Deutsche Telekom)、Vodafone、西班牙電訊(Telefónica)及Drillisch，到目前為止提交的競標總額已逾52億歐羅。待拍賣結束後，該等企業可以開始建設5G網絡的基礎設施，預計華為將發揮重要作用。

Jochen Homann指，這些運營商已在其系統中使用華為的技術，而華為在這一領域擁有大量專利，倘排除華為在該市場外，將延誤網絡建設。為回應美國及其他國家的擔憂，該局上月發布新版安全指引草案，Jochen Homann稱，如果華為滿足所有這些要求，便可參與5G網絡建設。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。