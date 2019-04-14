中國財經

世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)近日在美國華盛頓舉行第99屆發展委員會會議。中國財政部部長劉昆出席發展委員會部長級午餐會並發言。

劉昆表示，當前中國經濟正在加快從高速增長向高質量發展轉變，經濟結構繼續優化升級，新動能持續顯著成長，消費拉動作用不斷增強。今年中國積極財政政策加力增效，實施大幅度減稅降費，第一季度經濟增長實現良好開局。中國將繼續大幅度放寬市場准入，加大保護知識產權力度，嚴格實施新出台的《外商投資法》，實施更大規模的減稅降費，創造更具吸引力的投資和營商環境。

他續稱，中國與世行互為重要發展夥伴，中國作為一個發展中國家，仍面臨發展不平衡不充分的問題，在經濟社會發展領域仍存在不少困難和挑戰。中國希望繼續以世行貸款項目和知識合作為載體，在深化改革、擴大開放的重點領域引入國際經驗，促進創新驅動和高質量發展。中方願通過「一帶一路」倡議、區域合作、南南合作等平台，為實現世行雙目標和聯合國2030年可持續發展議程作出積極貢獻。

劉昆指出，當前世界經濟增速放緩，下行風險更加突出，全球發展合作面臨嚴峻挑戰。世行作為全球最重要的多邊開發機構，應堅持多邊主義原則，推動各方共同支持以規則為基礎的多邊貿易體制，並堅持服務於所有成員國的宗旨，根據成員國不同國情有針對性地採取差異化的援助戰略。