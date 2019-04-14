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今日 11:26 中國財經

人行副行長斥保護主義損國家互信

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中國人民銀行副行長陳雨露抨擊美國特朗普政府的「美國優先」貿易政策，指保護主義已損害國家之間的互信，並限制多邊合作的範圍。

陳雨露在國際貨幣基金組織(IMF)的會議上，向該組織的指導委員會發言，指出一些國家的保護主義已損害國家之間的互信，並限制多邊合作的範圍，也阻礙想完成合作的意願。並表示單邊主義和保護主義只能加劇國內失衡，及削弱必要的結構調整，對相關國家本身以至全球經濟增長都有負面影響。

他又說，中國會繼續採取謹慎的貨幣政策和積極的財政政策，確保內地經濟增長維持穩定。

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