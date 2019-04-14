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美國財長努欽表示，美中兩國可望接近舉行最後一輪貿易談判，協議內容將超越以往華府要求中方向美國公司開放巿場的程度。

努欽在出席國際貨幣基金組織與世界銀行春季會議期間稱，將於這個星期聯同貿易代表萊特希澤，與中國副總理劉鶴兩度通電話。雙方官員亦討論是否需要再次面對面會談，以達成協議。

努欽透露，現時磋商的協議文本共有7個章節，內容非常詳細，涵蓋以往沒有觸及的議題，遠超類似雙邊投資協定的協議，為兩國過去40年的貿易關係帶來重大改變。協議亦將包括雙向的執行機制，若任何一方無履行協議，將要面對後果。