即巿股評 港股直擊 中國財經

中國3月出口恢復增長，以美元計按年上升14.2%，遠勝市場預期，帶動恒指周五臨尾拗腰倒升，以全日最高的29909點收市，漲70點，並成功守住10天線(約29826點)，惟交投明顯轉淡，較周四縮減約25%。

中港兩地股市周內在高位爭持，突破向上有困難，但同時亦跌不下去，市場風險胃納及資金流向均顯示市況確實處於十字路口。

首先，從整體金融市場投資情緒來看，由17種對風險胃納變化高敏感度資產(6個股指、5個國債孳息、2種貨幣、2項商品價格和2個波幅指數)編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)，已自去年底的逾兩年低位顯著反彈，繼重返2017中以來營造的長方形橫行區底部後，更進一步攀至該形態頂部位置，意味投資者風險胃納近月不斷增強，迄今沒有轉弱跡象，市場情緒依然傾向Risk On，此輪升浪尚未見完結先兆。

附【圖】所見，該指數過往幾年與恒指關係密切，兩者走勢大致亦步亦趨。由於市場風險胃納指數逼近阻力區，加上恒指正嘗試補回去年6月19日形成的大型下跌裂口，故目前升勢放緩甚至出現調整亦屬合理。

其次，2019年開局後資金大舉流入新興市場股市和債市，本報EJFQ系統新興市場資金流指標持續上揚，惟於2月中開始掉頭回落，並進一步向下，不排除是首季中港股市急飆後獲利沽盤湧現所致。踏入4月份，該指標已經喘穩，暫窄幅橫行，未有明確方向，正好代表中港股市膠着的現況。

恒指自年初低位24896點反彈至今漲幅超過20%，構成這次升浪的多項利好因素，包括中美貿易談判反覆得來有進展、各大央行貨幣政策追隨美國聯儲局立場「轉鴿」，以及去年股市情緒過分悲觀引發的挾淡倉行動等等，好消息幾乎已全面反映，亦因為累積漲幅龐大，市場需要時間(或空間)來消化整固，終使市況陷入拉鋸狀態，正期待新的催化劑出現，以確立後市方向。

論近日對港股影響最大的變數，非A股莫屬。內地股市於農曆新年後氣勢如虹，然而，滬指在試衝3300點關不果後暫欠動力再上，一旦出現較深的調整，必定會拖累恒指。

此外，還要留意中美貿易談判最新發展，以至下周三(17日)內地公布的第一季GDP數據能否持續有好表現，將是判斷A股何時完成整固的重要指標。

從技術角度分析，恒指目前處EJFQ TrendWatch上升通道運行，且踏入第二季至今未嘗失守中軸，10天線足以發揮支持作用，近期指數在30000點水平徘徊，仍可視作健康調整，後市有望繼續沿通道挑戰高位。

信報投資研究部

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