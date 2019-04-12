中國財經

中國3月新增貸款及社會融資增量遠超預期，M2增速創逾一年高。分析人士表示，寬信用的效果正加速顯現，宏觀經濟有望在第二季企穩，短期降準機會減。

人民銀行公布，3月新增貸款1.69萬億元(人民幣‧下同)，高於市場預期的1.25萬億元；3月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.6%，高於市場預期增長8.2%。

3月份社會融資規模增量2.86萬億元，亦遠高於市場預期的1.85萬億元。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示，整體數據看起來理想，是貨幣政策寬鬆起到應有的一個效果，貨幣政策方向是寬鬆，也要看需求，現在看需求也起來，短期內再度寬鬆的可能性不會特別大，近期不用考慮降準的這個選項。

聯訊證券指出，2.86萬億元的社融與1.69萬億元的信貸，大超市場預期，近五年同期最高，寬信用的效果正加速顯現。3月金融數據大超預期的表現，有賴於前期逆周期調節政策逐漸落地、地產投資的韌性與財政支出前置等因素。

招商銀行研究院資本市場研究所所長劉東亮稱，一季度金融數據不錯，創出季度歷史新高，M2增速也回升至8.6%，無論表內、表外融資均好於預期。一季度社融大幅超預期，一方面顯示前期刺激政策效果顯著，另一方面或顯示總需求已經觸底，預計宏觀經濟企穩的時間有望提前至二季度。

他指出，貨幣政策對經濟將以觀察為主，預計不太可能會推出更有力度的放鬆舉措，但在階段性流動性緊張時，降準的可能性仍不能排除。

人民銀行原調查統計司司長盛松成表示，預計今年投資、消費、出口不會出現較大幅度下滑，經濟在二季度有望企穩，全年經濟增長可能呈現「前低後高」態勢。