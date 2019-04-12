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今日 18:05 中國財經

人民幣在岸價收升22點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升22點子，中段一度升穿6.71關口，高見6.7057。

人民幣兌美元在岸價收報6.7145，較上日下午4時30分收報6.7167，升22點子或0.03%；較晚上11時30分最後成交價6.7190，走強45點子。

離岸價(CNH)則曾跌穿6.73，低見6.7304，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.7155，在岸價報6.7104。

官方今日開出的中間價報6.7220，較上日中間價6.7088，下調132點子或0.2%，是兩周以來最弱。

交易員指出，隔晚美國強勁數據帶動美元反彈，人民幣中間價受壓，但午後中國公布貿易和金融數據超預期，推動人民幣小幅收升，市場並不認為美滙指數或者人民幣會脫離目前的波動區間。

另有交易員認為，人民幣持續低波動降低了機構和客盤的參與熱情，最近一個月的成交均量穩步回落；3月貿易和金融數據均全面超預期，雖推升人民幣，但幅度仍比較有限。

中國海關總署公布，以美元計，3月出口按年升14.2%，遠勝市場預期增長6.5%；但進口則按年下跌7.6%，遜於市場預期升0.2%。貿易順差326.4億美元。首季，以美元計，出口按年增長1.4%，進口按年下降4.8%，貿易順差763.1億美元，按年擴大70.6%。

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