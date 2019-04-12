中國財經

中國海關總署公布，以美元計，3月出口按年升14.2%，遠勝市場預期增長6.5%；但進口則按年下跌7.6%，遜於市場預期升0.2%。貿易順差326.4億美元。首季，以美元計，出口按年增長1.4%，進口按年下降4.8%，貿易順差763.1億美元，按年擴大70.6%。

海關總署新聞發言人李魁文指出，首季外貿進出口保持總體平穩，主要得益於國內經濟「穩」和進出口價格水平的溫和提升，而人民幣滙率保持總體平穩亦有利於外貿穩增長。

他續稱，首季外貿增速處於相對低位，則和當前國際環境不確定性較多有關，目前促進全球經濟和國際貿易的穩定增長，需要各經濟體相向而行。在綜合各方面的因素，包括中美經貿談判相關的進程，希望在這些相關因素的共同作用下，預計次季中國外貿進出口有望實現溫和增長。

分析師們則認為，進口表現低於出口，說明內需仍然乏力，雖然3月出口超預期回暖，但綜合內需需求不振的情況仍存、全球經濟增長放緩的大背景下，對於今年出口形勢尚不能過於樂觀，出口面臨的壓力依然明顯。

長江證券指出，3月出口按年增速大幅抬升，仍與「春節效應」擾動有關。春節對節後出口行為的影響，一般會持續兩周左右；今年節後國內復工整體偏弱，生產景氣仍然承壓。外需持續走弱下，中國出口仍將明顯承壓，需關注春節擾動消散後的4、5月出口表現。目前，企業主動去庫存漸近尾聲，對經濟的加速拖累逐漸減弱。

華寶基金李慧勇稱，在IMF再度下調全球經濟增長預測、美國增長面臨新的變化、英國脫歐懸而未決的背景下，中國經濟面臨比較大的下行壓力，使進口增速有所放慢。全年外貿總體預計會保持首季的勢頭，雖然全球經濟增長不振，但由於中美貿易摩擦緩解，可能使中國出口不會有太大的回落。進口則取決於中國經濟，伴隨着社融企穩，國內經濟有望在次季企穩，進口進一步下滑的機會也不大。

首創證券研發部王劍輝表示，如果貿易談判中再出現一些不確定性，如有更多限制性條款、更不利的條件，也會使外貿在未來幾個季度內面臨的一些波動，所以整個前景還是一個偏弱的預期。

交通銀行金融研究中心指出，今年出口增速可能比去年低一些，主要還是受到全球經濟增長放緩的負面影響，外需有所走弱。積極因素就是中美貿易談判釋放出積極訊息，去年中美貿易摩擦的壓力比較大，今年明顯有緩和，對改善有積極的作用。