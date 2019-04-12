中國財經

中國財政部公告，為支持實施創新驅動發展戰略，自試點開始之日起，即首隻創新企業CDR取得發行批文之日起，對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，三年內暫免徵收個人所得稅。

同時，對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價收入，暫免徵收增值稅。

自試點開始三年內，在滬深交易所轉讓創新企業CDR，按照實際成交金額，由出讓方按1%的稅率繳納證券交易印花稅。

此外，對企業投資者在企業所得稅、增值稅方面也按規定徵免相應稅，公告亦規定了公募證券投資基金、QFII、RQFII的相應政策。