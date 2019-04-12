中國財經

據海關初步測算，中國首季進口及出口價格整體分別上漲3.5%和4.4%，呈現溫和上漲態勢。海關總署發言人李魁文表示，價格因素是首季進出口增長的主要因素之一，其中出口價格對出口增長的貢獻度達到66.3%；進口方面，部分大宗商品進口價格按年上漲幅度較快，比如天然氣、鐵礦砂、大豆等進口價格分別上漲28.2%、12.8%、8.8%。

李魁文又指，儘管中國首季外貿進出口總體平穩，但增長速度處於相對低位，這與當前國際環境不確定性較多有關。今年以來一些國際組織下調全球經濟和國際貿易的增長速度，中國周邊的主要經濟體出口甚至出現了連續幾個月下降。在此背景下，中國成為全球貿易運行的「穩定器」，中國首季對外貿易穩定增長釋放出積極訊號，將有助於提振信心，穩定全球貿易。

至於首季各月進出口波動較大，李魁文指，主要原因是春節因素的影響。

他表示，由於外貿企業的經營特點，一般在春節前後會出現「節前集中出口，節後進口先行，出口逐漸恢復」的特點。從歷年數據看，首季各月進出口出現波動是正常現象。特別是今年春節在2月5日，跟去年相比提前了11天，春節錯位因素造成了不同月份之間進出口增速的差異。所以在上個月，在公布今年2月份進出口數據時，也同步公布了剔除春節因素後的進出口增速，調整後，進、出口均保持增長，反映了中國當前外貿發展的真實水平。

另外，李魁文表示，除了春節因素，造成月度數據波動的因素還有經濟形勢、價格變化等其他方面。他認為，把首季作為整體來分析中國外貿運行態勢，會更為真實和客觀。