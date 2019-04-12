訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:08 中國財經

中國3月出口遠勝預期 進口遜預期

放大圖片

中國3月出口回復增長，表現遠勝預期。

中國海關總署公布，以美元計，3月出口按年升14.2%，遠勝市場預期增長6.5%；但進口則按年下跌7.6%，遜於市場預期升0.2%。貿易順差326.4億美元。

以人民幣計，3月出口按年增長21.3%，遠勝預期增長6.3%；進口按年下跌1.8%，遜於市場預期增長2.6%。

今年第一季度，以美元計，出口按年增長1.4%，進口按年下降4.8%，貿易順差763.1億美元，按年擴大70.6%。

以人民幣計，第一季度，出口按年增長6.7%，進口增長0.3%，貿易順差5296.7億元，擴大75.2%。

一季度，歐盟、東盟和美國仍是中國前三大交易夥伴，中國對歐盟進出口總值1.11萬億元(人民幣‧下同)，增長11.5%，佔外貿總值的15.8%；中國與東盟貿易總值9345.5億元，增長8.1%。

中美貿易總值8158.6億元，下降11%，佔外貿總值11.6%；中日貿易總值5055.5億元，增長3.2%。

同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口2萬億元，增長7.8%，高出外貿整體增速4.1個百分點，佔中國外貿總值的28.6%。

海關總署新聞發言人李魁文表示，中國一季度外貿開局平穩，但當前世界經濟和貿易增長動能轉弱，外部環境依然複雜嚴峻，外貿發展面臨不確定性。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。