中國財經

中國3月出口回復增長，表現遠勝預期。

中國海關總署公布，以美元計，3月出口按年升14.2%，遠勝市場預期增長6.5%；但進口則按年下跌7.6%，遜於市場預期升0.2%。貿易順差326.4億美元。

以人民幣計，3月出口按年增長21.3%，遠勝預期增長6.3%；進口按年下跌1.8%，遜於市場預期增長2.6%。

今年第一季度，以美元計，出口按年增長1.4%，進口按年下降4.8%，貿易順差763.1億美元，按年擴大70.6%。

以人民幣計，第一季度，出口按年增長6.7%，進口增長0.3%，貿易順差5296.7億元，擴大75.2%。

一季度，歐盟、東盟和美國仍是中國前三大交易夥伴，中國對歐盟進出口總值1.11萬億元(人民幣‧下同)，增長11.5%，佔外貿總值的15.8%；中國與東盟貿易總值9345.5億元，增長8.1%。

中美貿易總值8158.6億元，下降11%，佔外貿總值11.6%；中日貿易總值5055.5億元，增長3.2%。

同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口2萬億元，增長7.8%，高出外貿整體增速4.1個百分點，佔中國外貿總值的28.6%。

海關總署新聞發言人李魁文表示，中國一季度外貿開局平穩，但當前世界經濟和貿易增長動能轉弱，外部環境依然複雜嚴峻，外貿發展面臨不確定性。