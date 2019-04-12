中國財經

上證指數早段偏軟，現跌2點，深成指亦跌21點。

上證指數現報3187點，跌2點或0.09%，最低見3181點，跌8點或0.26%，成交1153.14億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10136點，跌21點或0.21%，低見10106點，跌52點或0.52%，成交1485.15億元。

滬深300指數報3987點，跌9點或0.25%；創業板指數報1696點，升5點或0.34%。

各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭、房地產、水泥、化工、有色金屬股偏軟；電力股則漲逾1%；石油、金融、半新股靠穩。