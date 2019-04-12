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今日 10:39 中國財經 時事脈搏

李克強考察克羅地亞中資承建大橋 稱中歐合作典範

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在克羅地亞訪問的總理李克強，在克羅地亞總理普連科維奇陪同下，考察當地由中國企業中標承建的佩列沙茨大橋項目。李克強稱，大橋是中國企業透過公開投標、公平競爭獲得的項目，是中國與歐盟合作的典範。

佩列沙茨大橋項目是中克建交以來規模最大的交通基礎設施建設項目，大橋設計全長2440米，建成後將橫跨亞得里亞海小斯通灣，連接克羅地亞本土與被波斯尼亞分隔的南部佩列沙茨半島。工程造價約4.2億歐羅，其中85%由歐盟基金承擔，是歐洲罕見由中國企業通過公開競投獲得的基建項目。

當地時間星期四上午，兩國總理抵達大橋項目施工現場並發表致詞。李克強致詞時表示，這是一座中國和歐盟「16+1」合作的標誌性大橋，或者說標誌性工程，因為是用歐盟資金、歐盟標準、中國的公司通過公開競標，在公正的環境下承建這個項目。

普連科維奇表示，佩列沙茨大橋項目是克中開展的基礎設施大項目，是兩國友誼與合作的象徵。大橋項目招標過程堅持公開、公平、透明的原則，中國企業以最可信的實力中標，相信一定會如期完工。

隨後，兩國總理共同按下按鈕，啟動打樁機為主橋墩打樁，並為大橋一期工程完工紀念牌揭牌。

中國近年推動「一帶一路」倡議，積極參與中歐與巴爾幹半島基建工程，與此同時也引起外界疑慮。早前一間落標的奧地利公司，入稟質疑中國企業入標價低於大橋建造成本，但被克羅地亞的法院駁回。

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