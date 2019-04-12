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中國據報改善了向外國企業開放國內雲計算領域的提議，旨在與美國達成貿易協議。此前，美方談判代表以力度不夠大為由，回絕中方之前在這個問題上的提議。

《華爾街日報》引述消息人士透露，在中美上周的第九輪經貿磋商期間，中方代表團修改了之前一項關於雲計算領域准入的提議，提出將向更多外國企業發放在中國運營數據中心所需的牌照，並提議取消對某些外國雲服務供應商設定的50%持股上限。

據悉，中美雙方本周繼續通過視像會議商討上述問題。但中國最新提議的細節目前仍不得而知，例如將以多快的速度取消持股限制，以及取消這些限制是否僅限於部分地理區域，如自貿區。

報道指，中國提出的這項新提議是尋求優化國務院總理李克強上月提出的建議。當時他提出進行市場開放試點，稱外國雲服務公司可在沒有國內合作夥伴的情況下，在自貿區開展業務。

不過，美國談判代表、科技公司和行業團體對李克強的提議作出批評，認為力度不大且不現實。中美貿易全國委員會副總裁Jacob Parker稱，要在自貿區開展業務，外國公司可能不得不轉移現有業務，這樣做的成本過高。

消息人士又透露，本周稍早時候，亞馬遜和微軟等一些美國雲計算公司與中國工信部官員會面，討論中國雲計算市場的問題。

目前，外國公司在中國開展雲業務面臨一些限制。在軟件服務方面，外國公司一般必須與中國合作夥伴建立合資企業，但外資持股比例不能超過50%。在存儲、聯網以及其他基礎設施服務方面，外國公司完全被禁止參與，往往最終把自己的技術授權給中國公司。此外，根據內地網絡安全法規，雲計算企業必須把數據存儲在中國，並且不得向海外轉移。