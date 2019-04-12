中國財經

人民幣兌美元中間價報6.7220，較上日中間價6.7088，下調132點子或0.2%，是兩周以來最弱。

中間價較昨午4時30分收市6.7167，低53點子；較昨晚11時30分夜盤收市6.7190，低30點子。