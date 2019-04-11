港股直擊 中國財經 即巿股評

內地上月CPI按年升2.3%，至五個月高位，市場憂通脹升温，內地股市顯著下跌，港股穿三萬點大關。恒指今早高開18點，最多升65點，高見30184，但內地股市下跌，港股掉頭向下，一度跌335點，低見29783點，於十天線(29713點)見支持，收報29839點，跌280點或0.93%

今日錄22.76億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

科技股方面，騰訊(00700)盤中曾返400元關，全日有6.97億元淨流入；舜宇光學(02382)有1.03億元淨流入。

中資金融股全線向下，但多股見北水流入，建行(00939)有5.59億元淨入；工行(01398)有2.08億元淨買入；中行(03988)有1.41億元淨入；新華保險(01336)有1.21億元淨流入。相反，平保(02318)有1.28億元淨走；國壽(02628)有2.73億元淨流出。

其他藍籌方面，吉利(00175)有5.28億元淨流出；港交所(00388)有9636萬元淨流出；銀娛(00027)有5661萬元淨流出。相反，萬洲(00288)有2.94億元淨流入。

恒大(03333)有2261萬元淨流出。

其他淨流入較高股份有：鐵塔(00788)續回吐，不過有4334萬元淨流入；金斯瑞(01548)吐4.9%，全日再有1003萬元淨流入；金風科技(02208)有226萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、建行、萬洲、國壽、中行、工行、平保、新華保險及舜宇光學。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、金斯瑞、建行、港交所、平保、金風科技、恒大、鐵塔、萬洲及銀娛。