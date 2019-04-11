港股直擊 中國財經

外電稍早前引述知情人士透露，萬科(02202)考慮將物業管理業務上市，籌資規模可能高達10億美元(約78億港元)。內地媒體援引萬科相關人士稱，報道內並沒有萬科物業的回應，目前也沒有上市的計劃。

中新網報道指出，萬科主席郁亮在去年12月中旬舉行的媒體交流會上，針對萬科物業是否有上市規劃的提問時表示，物業板塊未來有潛力達到千億元市值，希望物業板塊具備相應的實力和技術之後再考慮上市問題，短期內公司會讓萬科物業板塊與資本市場保持一定距離，以保證物業板塊在主業上專注發展。