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美國財長努欽表示，中美兩國貿易談判有進展，雙方基本上同意設立協議執行機制，包括設立新的監督辦事處。

努欽接受美國CNBC電視台訪問時指出，前一天晚上，他與中國國務院副總理劉鶴舉行視像電話會議，作出具建設性的對話，雙方預期在周四再進行電話會議。

努欽披露，雙方同意設立一個機制，以監督協議履行情況，包括設立新的監督辦事處以處理相關事務。但他承認，兩國還有更重要議題有待解決。

努欽未有披露美國是否取消向總值2500億美元的中國貨加徵關稅，以及簽訂協議的具體時間表。