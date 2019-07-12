即巿股評 港股直擊 中國財經

環球股市今年以來表現勇猛，標普500指數上揚14.8%，恒指進賬16.5%，上證指數更彈升近三成，但仍不及A股股王貴州茅台(600519.SH)凌厲，該股年初至今累計飆逾60%。

貴州茅台股價昨天再炒上4.75%，續創紀錄新高951.9元(人民幣．下同)，以收市947.99元計，市值達1.19萬億元，屬全球釀酒企業之冠。

貴州茅台於1951年成立，2001年7月31日股份在內地掛牌，當年淨利潤僅3.28億元。公司所處的貴州省有2000年以上釀酒歷史，境內的赤水河水質佳，據報水中含有逾1800種微生物，出產的酒具獨特性；加上貴州茅台被譽為款待外國政要及賓客般的「國酒」，消費者視為白酒中的名牌，願意付出相對較高溢價，令其營運表現和回報比中外同業優勝。

貴州茅台經營利潤率達70%，比內地五糧液(000858.SZ)、江蘇洋河酒廠(002304.SZ)和瀘州老窖(000568.SZ)等介乎30%到50%高，而海外同業如擁威士忌Johnnie Walker、黑啤Guinness等品牌的Diageo僅約30%，至於持有Remy Martin、Cointreau等的Remy Cointreau更只得20%。

資本回報率方面，貴州茅台去年錄得超過500%，遠高於一眾內地白酒股的25%至60%，也較國際的Diageo、Pernod Ricard及Remy Cointreau介乎9%到16%為佳。這主要是分銷商對貴州茅台零售價有信心，樂意預早付款，令貴州茅台足以應付資本開支所需。

貴州茅台2018年業績亮麗，實現營業收入和淨利潤分別為736.39億和352.04億元，按年上升26.49%及30%；經營活動產生現金淨流入413.85億元，激增86.82%，顯示既有增長能力又具強勁現金流。公司已發盈喜，估計2019年第一季實現營收增加約20%，淨利潤則多30%左右。內地經濟下行壓力雖未紓緩，但食品與飲料行業相比下仍存在優勢，尤其是居民收入逐步上升及中產階級冒起，刺激奢侈品牌的需求，將有利高端白酒銷售。

附【圖】所見，到2022年內地白酒市場銷量按年增長預測為低單位數，每公升平均售價則有雙位數漲幅，正好反映行業具消費升級的概念。貴州茅台已打算擴產，核心品牌產能由2018年5萬噸，提高至今年的5.6萬噸，惟此數量依然難滿足市場需求，有加價條件。

隨着A股先後被納入多個國際指數體系，外資續增加配置，貴州茅台業績理想兼前景秀麗自然備受青睞，現在「南水」透過「滬股通」持有其約1.2億股A股，佔公司總發行股份達9.56%，是其股價強勢的原因之一。

回看基本因素，貴州茅台目前預測市盈率約27倍，高於過去3年平均值的22倍，但市場預計今年淨利潤仍有17%增長，對投資者深具吸引力，可望成為首隻突破千元的A股。

信報投資研究部

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