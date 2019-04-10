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今日 14:19 中國財經

台股七連升 高收0.15%

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台灣股市靠穩，加權指數收報10868點，升16點或0.15%。

台股今早低開11點，早段在上日收市位下方窄幅上落，尾段回升，最高見10875點，連續第7日走高。其中，紡織股漲1.2%，造紙股升0.69%。

分析人士表示，台股今日先跌後回穩，主要是早段跟隨隔晚美股下挫，因美國威脅要向歐盟開徵關稅，外界憂慮歐美關稅緊張關係升級。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)調低全球今年經濟增長預測，以及觀望美國巨擘首季業績結果，投資氣氛趨審慎，尾段則追隨內地股市回穩。

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