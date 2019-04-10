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今日 12:30 中國財經

上海發改委:長三角區域將誕生新自貿區

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上海市發改委副主任朱民透露，長三角區域內將誕生新的自貿區。

朱民表示，上海自貿區要高度配合長三角區域內其他自貿區，在引領長三角高質量發展方面發揮更大作用。下一階段將聚焦更高質量的「三區一堡」建設，以產業鏈為載體進行系統化改革，將以集成電路、智能製造、生物醫藥、航空航天、新材料等產業鏈為載體進行改革創新。

另外，朱民透露，上海正積極謀劃戶籍制度改革，未來上海戶籍制度將更有彈性、更有精準性。打分制度將進一步優化，針對特色人才將制定相應引進標準，同時進一步放寬外籍優秀高校畢業生在上海就業。

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