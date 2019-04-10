訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:02 國際財經 中國財經

無懼安全疑慮 匈牙利視華為作戰略夥伴

放大圖片

匈牙利財政部表示，把中國華為視作戰略性IT夥伴，並未理會多個西方國家政府對使用華為產品的安全疑慮。

匈牙利財長Mihaly Varga在北京與華為高管會晤後發布聲明指出，華為將幫助匈牙利發展寬頻互聯網、實現2025年之前為90%家庭提供高速網絡連接的目標。

Varga指出，華為在匈牙利的僱員數量超過2000人，並經營着中國以外規模最大的物流中心。

美國政府早前已禁止聯邦機構使用華為的設備，更在全球拉攏盟友封殺，華府曾指控中國政府涉嫌透過華為等企業，竊取美方知識產權。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。