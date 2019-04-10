訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:14 中國財經 港股直擊

【異動A股】同花順跌停 股東擬減持 業績續存下滑風險

放大圖片

同花順(300033.SZ)甫開跌停，報115.02元(人民幣‧下同)，為一周低，成交額9.5億元。

集團昨日公布，董事葉瓊玖、於浩淼、王進及股東石獅市凱士奧投資諮詢有限公司，擬自昨日起15個交易日後的六個月內，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持不超過約4170.4萬股(佔總股本7.76%)。

以昨日收市價127.8元計算，金額超過53億元。

另外，集團又指2018年每股純利1.18元，按年下滑12.59%，未來業績可能續存在下滑風險，而且近期股價累計漲幅較大，存在回調風險。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。