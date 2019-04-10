內地股市開市走低，上證指數低開15點。
上證指數開市報3224點，跌15點或0.46%；現報3222點，跌16點或0.52%。
深成指開市報10403點，跌33點或0.32%；現報10383點，跌53點或0.51%。
滬深300指數開市報4062點，跌12點或0.32%；創業板指數開市報1727點，跌13點或0.76%。
各板塊幾乎全線下滑，鋼鐵股挫1%；化工、房地產、有色金屬、煤炭、金融、電力、石油、水泥股偏軟；船舶製造則漲逾2%；家電股靠穩。
今日 09:34 中國財經
內地股市開市走低，上證指數低開15點。
上證指數開市報3224點，跌15點或0.46%；現報3222點，跌16點或0.52%。
深成指開市報10403點，跌33點或0.32%；現報10383點，跌53點或0.51%。
滬深300指數開市報4062點，跌12點或0.32%；創業板指數開市報1727點，跌13點或0.76%。
各板塊幾乎全線下滑，鋼鐵股挫1%；化工、房地產、有色金屬、煤炭、金融、電力、石油、水泥股偏軟；船舶製造則漲逾2%；家電股靠穩。
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