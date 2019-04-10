中國財經

內地股市開市走低，上證指數低開15點。

上證指數開市報3224點，跌15點或0.46%；現報3222點，跌16點或0.52%。

深成指開市報10403點，跌33點或0.32%；現報10383點，跌53點或0.51%。

滬深300指數開市報4062點，跌12點或0.32%；創業板指數開市報1727點，跌13點或0.76%。

各板塊幾乎全線下滑，鋼鐵股挫1%；化工、房地產、有色金屬、煤炭、金融、電力、石油、水泥股偏軟；船舶製造則漲逾2%；家電股靠穩。