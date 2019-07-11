即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

今年環球債市很熱鬧。剛否認使用非美元貨幣報價出售石油的沙地阿拉伯，其國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)原打算去年IPO，結果無疾而終，近日挾全球最賺錢公司之名首度發行債券，集資超過100億美元，市場反應熱烈，孳息率隨時罕有地比主權債還低。

談到主權債，不得不提早前響起的警號──美國長短債息倒掛，引發經濟衰退疑慮升溫。然而，即使這次不是誤鳴，據往績推算，美國仍有一段時間才陷入衰退，而且債息倒掛未必代表股市轉弱，因此無阻美股繼續尋頂。

中國債市也邁向新里程。自4月開始，內地在岸債券(包括國債和政策性銀行債)正式納入彭博巴克萊全球綜合指數。另外，摩根大通及富時已表示將評估是否把中國債券納入其指數，今年內或有定案。

A股「入摩」(連同「入富」等)帶動國際資金流入，被視為內地股市近月急飆的一大助力，估計能額外「吸資」數以百億美元。「債券入巴」方面，按權重於未來20個月可調高至5.5%估算，會驅使被動型資金入市，涉及金額逾千億美元。

國際貨幣基金組織(IMF)指出，目前中國債市屬全球第三大，僅次於日本，與美國則暫時難相提並論，隨着外資積極吸納，預期內地債市在全球金融市場將扮演愈來愈重要的角色。

當然，中國債市規模雖龐大，惟只處發展初階，制度尚未完善，特別是信貸評級和違約等問題仍備受關注。

附【圖】所見，外資對在岸債券的持倉一直增加，代表債市欠成熟仍無損其吸引力。事實上，由於與美國債券比較存在息差優勢，分析預測外資會持續流入內地債市。

正式「入巴」卻使內地債券牛市受到短暫考驗，中國10年期國債孳息上周抽高19.3個基點， 意味債價回落逾1%，為年初以來內地「股債雙牛」暫竭。

不過，股債陸續納入國際指數，對中國經濟來說，不單左右「雙牛」去向，還牽涉人民幣國際化進程，以至金融供給側結構改革的效果。債券市場屬整個金融體系中核心組成部分，中央近年落實開放和改革債市，若發展順利，相信也會成為A股更上一層樓的重要動力。

內地股市進入2019年以來強勢畢呈，滬指逢關破關，最多累積漲約35%，本周攀至3300點水平終遇到較大阻力，目前中美貿易談判利好消息已大致反映，如要推動股市進一步上揚，相信需要其他催化劑；擴大外資在金融市場比重，逐漸減少過分「本土化」的負面影響，或有助A股造好。

值得留意的是，美股踏入業績期，升勢開始有放緩跡象，企業盈利倘有差池，足以掀動大市出現較顯著調整。對港股而言，難全部依賴美牛，恒指後市如想站穩30000點，似乎只能靠A股增添柴火了。

信報投資研究部

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