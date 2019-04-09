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今日 17:18 中國財經

彭純辭任交行董事長 轉掌中投

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交通銀行(03328)董事長彭純辭職，並出任中投公司董事長。

中投公司網頁公布，於上周二(2日)召開幹部會議，宣布彭純出任中投董事長，居偉民任中投副董事長、總經理，免去屠光紹中投副董事長、總經理職務。

交行則發通告，指因國家金融工作需要，彭純已遞交書面報告，辭去董事長、執行董事等職務，即日生效。交行表示，彭純是一名「老交行」，先後在分行和總行工作，累計服務長達23年，為該行改革發展事業作出重要貢獻，並祝願彭純在新工作崗位取得更好成績。

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