今日 16:04
中國財經
中國乘聯會發布，中國3月份廣義乘用車零售銷量178萬輛，按年減少12%，為連續第10個月下跌。
期內，SUV銷量按年下降10.7%，至75.3萬輛。
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陸文
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Frank Ching｜ EJ Insight
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