A股午後下滑，上證指數跌28點，深成指跌33點。
上證指數現報3215點，跌28點或0.89%，成交3145.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10318點，跌33點或0.32%，成交3763.12億元。
滬深300指數報4038點，跌18點或0.46%；創業板指數報1723點，跌15點或0.91%。
各板塊個別發展，半新股挫逾4%；水泥股挫逾2%；有色金屬、煤炭、化工、金融、鋼鐵股挫逾1%；電力、石油股偏軟；房地產股則逆市漲逾1%。
今日 14:19 中國財經
A股午後下滑，上證指數跌28點，深成指跌33點。
上證指數現報3215點，跌28點或0.89%，成交3145.52億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10318點，跌33點或0.32%，成交3763.12億元。
滬深300指數報4038點，跌18點或0.46%；創業板指數報1723點，跌15點或0.91%。
各板塊個別發展，半新股挫逾4%；水泥股挫逾2%；有色金屬、煤炭、化工、金融、鋼鐵股挫逾1%；電力、石油股偏軟；房地產股則逆市漲逾1%。
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