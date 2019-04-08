中國財經

中國銀保監發布通知，明確保險資產負債管理報告的報送要求。從今年第一季起，各保險公司應按照修訂後的監管規則的要求，開展資產負債管理量化評估。

同時，各公司應當按照《保險資產負債管理監管規則第5號：資產負債管理報告》的要求，編製資產負債管理年度報告，並於每年5月底前，通過保險資產負債管理監管訊息系統模組上報。

年度報告應包括四部分內容，包括資產負債管理量化評估表和年度分析報告；資產負債管理能力評估表；資產負債管理能力評估的支持性文件；資產負債管理年度報告簽字蓋章頁。