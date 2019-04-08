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摩根大通相信，中美達成貿易協議的可能性非常高，而貿易戰風險降溫亦帶動近期中國股市強勁反彈。

摩根大通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌發表報告指出，中美貿易談判的建設性進展可能促使雙方達成部分協議，短期提高關稅的風險則已大為降低。然而，貿易協議在實施階段的不確定性仍然較高，對商業信心造成壓力的威脅亦可能持續。

報告預期，中美接下來兩輪的高級別會議將能夠解決雙方之間的一些剩餘問題，例如常規監察機制附帶的執行權力，以及美國逐步取消現行關稅的時間表等。中美可能達成協議，對環球經濟及金融市場都是正面消息。

不過，該行表示，雖然隨着貿易戰風險降溫，中國股市近期大幅反彈，但對宏觀方面的影響仍有限，因中國將會大量增加自美國進口，以及預期人民幣滙率將會是貿易協議內容的一部分，這將抵消對貿易淨額的影響及降低關稅戰風險的利好。

該行又相信，即使兩國可望達成協議，但亦不會完全化解雙方的貿易分歧。雙方在一些結構性議題上存在較大分歧，如對強制技術轉移的定義、有關政府支持的網絡攻擊，以及知識產權剽竊指控的分歧等。

此外，中國在未來6年採購總計超過1萬億美元的美國商品也是一項挑戰，因中國將需要將一些原來從其他貿易夥伴的進口商品，轉為自美國進口，很有可能違反世貿組織的不歧視原則，不利世界貿易體系，也可能導致中國與其主要貿易夥伴之間的地緣政治不確定性。