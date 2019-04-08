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今日 11:31 中國財經

內地推儲蓄國債隨到隨買試點

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中國財政部表示，4月財政部、人民銀行推出儲蓄國債「隨到隨買」試點，把儲蓄國債發行時間由原來的10天延長至全月，有利於提高個人投資者購買儲蓄國債的便利性。

財政部指出，個人投資者可在4月全月，通過40家儲蓄國債承銷團成員共計約13萬個營業網點，以及27家儲蓄國債承銷團成員的網上銀行購買儲蓄國債。本次發行的儲蓄國債均為固定期限、固定利率品種，按年付息，到期一次還本。

財政部稱，4月發行以來，銷售平穩，百姓隨到隨買，高效便捷，購買體驗明顯提升。

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