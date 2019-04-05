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今日 00:08 國際財經 中國財經

國際電聯秘書長:美國基於政治動機指控華為

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聯合國旗下國際電聯（ITU）秘書長趙厚麟（Houlin Zhao）表示，美國對中國電訊業巨擘華為所作出的潛在間諜風險指控，是受到政治與貿易原因所驅使，而不是建基於實質證據。

美國指華為可能在中國情報機關要求下，在5G網絡設備安裝間諜裝置以偷取其他國家人民使用網絡時的資訊，華府因此阻止其他國家使用華為設備。華為已否認有關指稱。

在中國出生的趙厚麟於瑞士日內瓦向記者指出，5G網絡的安全考量每個人都關心，但目前看不到美國提出證據，證明其間諜指稱是事實。他認為，禁止華為參與5G網絡競投並不公平。

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